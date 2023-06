Il Galatasaray non scherza per Luka Jovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il club turco avrebbe offerto 8 milioni di euro alla Fiorentina e un contratto triennale da 3 milioni al calciatore. Commisso non è convinto dell'operazione, dal momento che il 50% dell'eventuale cessione andrebbe al Real Madrid e così facendo, il club viola perderebbe i benefit del decreto crescita. Anche l'entourage del giocatore è convinto che il futuro di Jovic debba ancora proseguire a Firenze.