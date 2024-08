Fiorentina-Venezia 0-0IL TABELLINOFIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodô, Amrabat, Richardson, Parisi; Barak, Kouame; Kean. All. PalladinoVENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. All. Di FrancescoSozzaFiorentina-Venezia, calcio d'inizio alle ore 18:30 di domenica 25 agosto allo stadio Franchi di Firenze sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà affidata a Luca Farina

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Fiorentina - Venezia in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN