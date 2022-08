Al termine della seduta di allenamento di quest’oggi, il terzino destro dellaha fatto il punto della situazione in casa viola dopo l’amichevole di ieri contro il. Queste le sue parole dal ritiro austriaco, rilasciate ai canali ufficiali del club:“Il ritiro procede bene, stiamo confermando i meccanismi che il mister ci ha trasmesso la scorsa stagione, e i nuovi arrivati si stanno integrando molto bene.: con il tempo stanno assimilando i dettami tattici del mister.Ho preso una botta alla coscia che mi ha comportato un versamento sulla gamba: ho avuto qualche problema che mi ha fatto saltare una parte del ritiro di Moena ma adesso è tutto rientrato e ieri sono riuscito a mettere un po' di minuti nelle gambe. Spero di riuscirci anche a Siviglia. Per la partita contro la Cremonese la Fiorentina avrà sicuramente un terzino destro al top. Anche Dodò si sta allenando sempre, quindi per l’inizio della stagione saremo al 100%".Il terzino viola ha speso parole a anche per il giovane: "E’ un ragazzo che si impegna moltissimo e per questo mi piace l’atteggiamento: è sempre propositivo e da sempre il massimo in ogni allenamento. ,Noi giocatori più esperti lo abbiamo preso sotto la nostra ala protettrice ed in campo ha dimostrato di essere uno tosto. Questo è ciò che serve ad un giovane per imporsi".Ha avuto modo anche di soffermarsi sul pareggio di ieri contro il"Dobbiamo imparare a sbloccarla, essere consapevoli che ogni occasione può essere quella decisiva. Dobbiamo pensare che quando si arriva davanti al portiere si deve far gol in tutti i modi perché la partita si può complicare, ma credo sarà uno step che faremo lavorando col passare dei giorni. Alla fine il mister è qui da un solo anno e Roma non è stata fatta in un giorno di conseguenza sono mattoni che verranno messi col passare del tempo. I 19 angoli a favore della Fiorentina e solo uno subito? Significa che stiamo andando bene. In entrambe le partite fatte finora, togliendo sclusi i primi 20' col Galatasaray, siamo sempre stati nella metà campo avversaria schiacciando gli avversari. Forse le occasioni nitide sono state poche ma quelle potenziali sono state molte. Credo sia questo il punto da dove ripartire".Infine Venuti ha commentato anche l’esito del sorteggio di"Onestamente ieri durante il sorteggio credo che quasi nessuno fosse davanti alla tv a seguirlo. Siamo molto liberi mentalmente e pensiamo giorno dopo giorno, quando dovremo affrontare una delle due ci prepareremo a dovere. Sappiamo bene che nessuna sfida in Europa è semplice, quindi che sia una o l’altra squadra sarà un test dove dovremo dimostrare quanto dimostrato lo scorso anno in campionato”.