Questo pomeriggio il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, durante un collegamento con Radio Marte, ha potuto dire la sua sulla corsa scudetto per la prossima stagione di Serie A. Per il giornalista tra le candidate per il primo posto ci sarebbe anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano:



“In molti scrivono, e sono convinti, che l’Inter è la più grande candidata al titolo, ma quest’estate ha perso sia Perisic e che Sanchez: sono i due giocatori che gli ha fatto vincere la Supercoppa contro la Juve. Il Napoli ha perso Mertens: da quello che so io c’è stata una discussione tra Spalletti e il belga, dopo le dichiarazioni sul fatto che si potesse fare di più per lo scudetto. Allo stesso tempo il mercato postato avanti finora dal Napoli mi piace molto, sono convinto che possa giocarsela fino all’utlimp: il prossimo sarà un campionato equilibratissimo. Per me però al momento ci sono sei squadre, più preparate, che possono giocarsela per lo scudetto: queste sono Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina“.