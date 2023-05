Lorenzo Venuti saluta il Franchi e la Fiorentina. Il terzino destro non rinnoverà il suo contratto e lascerà la squadra a fine stagione. La Curva Fiesole però, non dimentica mai chi ha sempre onorato la maglia. Infatti, ecco la festa finale per il giocatore con applausi e striscioni: "Fieri di te, grazie per sempre uno di noi" e "L'orgoglio mio più grande è quello d'esser fiorentini. Lollo uno di noi". Venuti ha ringraziato i tifosi viola con applausi e tante lacrime.