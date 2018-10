Ha cambiato ruolo, ma il protagonista è sempre lui: Jordan Veretout. Come scrive Il Corriere dello Sport, il calciatore francese è intoccabile nel centrocampo della Fiorentina: adesso è il turno degli altri, a partire da Gerson, che può e deve dare di più in termini di gol e continuità. Marco Benassi, invece, deve superare i malanni, in ogni caso in rampa di lancio c'è Edimilson Fernandes. In panchina restano Bryan Dabo - utile per spezzare il gioco - e Christian Norgaard.