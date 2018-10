Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Marko Pjaca sulle pagine di FirenzeViola.it: “Il problema della Fiorentina ha un nome e un cognome: Marko Pjaca. Lo conosco bene, è un giocatore di valore ma non si sta esprimendo per quello che potrebbe fare. Non fa gol, non ha fornito assist, sembra un corpo estraneo: con lui in campo la Fiorentina gioca costantemente in 10. Non sta dimostrando di essere né un giocatore da Fiorentina né tantomeno da Juventus”.