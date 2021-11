L'edizione locale de ​La Nazione è sicura: durante la sosta di novembre i dirigenti della Fiorentina si siederanno attorno a un tavolo per discutere delle prospettive di mercato, sia invernale sia estivo. Vlahovic naturalmente rientrerà nell'ordine del giorno, ma si parlerà anche e soprattutto di operazioni in entrata: il quotidiano registra una frenata per Lucca del Pisa, una situazione di stallo per Belotti e sensazioni positive per Alvarez, l'attaccante del River Plate, sul quale è molto forte la presa del direttore tecnico Burdisso.