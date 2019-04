La Corte di Appello di Firenze ha assolto Masi Antonio dal reato di diffamazione a mezzo stampa. Il procedimento nasce da un’intervista che il 4 dicembre 2010 il Masi Antonio rilasció ad una radio locale in merito alle vicende che stava vivendo il proprio figlio nell’ambito del rapporto calcistico con la Fiorentina, di cui era direttore sportivo Pantaleo Corvino e per la quale lo stesso, sentendosi diffamato, propose querela.



Ferma rimanendo la lettura delle motivazioni per cui la Corte si è riservata 90 giorni, è chiaro che l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, attesta la correttezza del comportamento del Masi.



“Siamo contenti che, anche se dopo molti anni, è stata fatta giustizia nella travagliata vicenda per la quale la famiglia Masi ha molto sofferto.” Ha commentato l’avvocato della famiglia Masi, Eugenio Pisani.