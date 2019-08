Il caso riguardate il futuro di Dragowski, scoppiato ad inizio luglio e poi passato in sordina, sembra aver trovato una soluzione. La Fiorentina, dopo aver incontrato l'agente del giocatore e altri intermediari vicini al polacco, sembra aver trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con il ragazzo. Prolungamento fino al 2022 e adeguamento di ingaggio, per fare del giovane portiere polacco il numero uno della Fiorentina della prossima stagione.