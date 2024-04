Fiorentina-Viktoria Plzen, la MOVIOLA LIVE: Chory salta l'eventuale semifinale

Redazione CM

un' ora fa



Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Fiorentina-Viktoria Plzen, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League.



Fiorentina-Viktoria Plzen, giovedì 18 aprile ore 18:45, stadio Artemio Franchi

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Assistenti: Diego Barbero, Ángel Nevado

Quarto uomo: José Luis Munuera

Var: Alejandro Hernández

Avar: Guillermo Cuadra



36' ammoniti sia Ranieri sia Chory per un contrasto con allegate storie tese: l'attaccante del Viktoria era diffidato, per lui scatterà la squalifica che gli precluderebbe l'eventuale semifinale.