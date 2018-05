Una visita di piacere, naturalmente. Antonio Cassano non cerca un contratto: fu vicino alla Fiorentina, all’epoca di Prandelli, ma stavolta si è trattato di un arrivo disinteressato. Come riportato da Radio Bruno, l’attaccante ha trascorso il pomeriggio di venerdì all’interno del “Centro Sportivo Davide Astori”, anche per salutare l’attuale Team Manager gigliato Alberto Marangon, in passato alla Sampdoria.