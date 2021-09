Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la vittoria in casa dell'Atalanta: "Non ricordo l'ultima volta che abbiamo vinto qui, l'Atalanta è un esempio di come si deve lavorare. Siamo contenti ma da domani si pensa a Genova, anche quella sarà una trasferta difficilissima e dovremo dare il 200%. Devo continuare a lavorare come fatto finora, tutto ciò che verrà dipende da me ma non soltanto. I rigori li calcio fin da piccolo, spero e penso di continuare così".



Ha davvero 21 anni?

"Sì... Questo è l'importanza di avere un mister con cui parlare, discutere, magari anche litigare. Siamo una famiglia, c'è una relazione sana con lui: mi vuole bene ed è un grandissimo allenatore. Spero che insieme faremo grandi cose".



Al Fantacalcio la prendono tutti.

"Sì, mi scrivono tutti ogni giorno... L'Italia è un paese bellissimo, tutti vivono di calcio. Sono contento di essere qui, spero di non deludere i miei fantallenatori".



Il rinnovo?

"Stiamo parlando".