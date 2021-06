La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si occupa delle candidature per il futuro attacco della Juventus. Quella di Dusan Vlahovic - si legge - è nota ormai da tempo, c'è però un punto di debolezza: il centravanti serbo è considerato (per ora) incedibile dalla Fiorentina. E comunque Commisso per venderlo chiede 60 milioni di euro senza facilitazioni. Anche perché i viola, in quel caso, avrebbero bisogno di spendere cifre importanti per un sostituto all’altezza. Così è davvero complicato pensare a un trasferimento in prestito di Vlahovic, come successo l’estate scorsa per Federico Chiesa.