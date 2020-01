Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Iachini mi ha stupito con la sua determinazione e voglia costante di migliorare per raggiungere la vittoria. Per il mio compleanno vorrei tanto regalarmi il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Inter. Si gioca il 29 Gennaio, mentre il mio compleanno è il 28. Gol più bello tra quello all’Inter e quello al Napoli? Scelgo quello fatto al Napoli, perché è servito ad ottenere la vittoria ed i tre punti."