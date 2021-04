Nella serata negativa del Franchi che vede l’Atalanta espugnare Firenze per 3-2 in casa Fiorentina c’è una sola nota lieta: Dusan Vlahovic. Il serbo classe 2000 mette a segno contro la Dea i suoi gol 14 e 15 in stagione, portando a sei il suo bottino di reti nelle ultime quattro partite.