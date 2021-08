Come scrive Il Corriere Fiorentino, Dusan Vlahovic è considerato il cuore del progetto di rilancio della Fiorentina, incedibile. Eppure le pressioni si fanno ogni giorno più insistenti, e se Inter e Tottenham, in procinto di cedere Lukaku e Kane per cifre astronomiche, dovessero offrire più di 60 milioni, allora trattenere il giovane serbo diventerebbe complicato. La serenità che Vlahovic ha mostrato in ritiro rischia di essere minata. Le squadre interessate, però, devono affrettarsi: la trattativa per il rinnovo del 9 viola procede e l'accordo sembra raggiunto sulla maggior parte delle questioni. Le commissioni all'agente possono essere stabilite in 4 milioni.