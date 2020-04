Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport:



BANDIERA - "Dico di sì. La Fiorentina è un club importante, dove i calciatori crescono tanto e fanno bene. Qui è bello giocare, città e tifosi meravigliosi. Voglio restare qui il più possibile. Se resto a Firenze il prossimo anno? Se dipende da me sì. I miei pensieri sono solo per la Fiorentina, devo dare il massimo per la città e per i tifosi".



COMPAGNI - "Milenkovic sta molto bene rasato (ride, ndr). Senza il suo aiuto sarebbe sicuramente stato molto più difficile. Ogni giorno mi spinge, mi ha consigliato, mi ha aiutato tanto con la lingua e nell’integrazione in squadra. È un difensore fantastico, spero continui così, deve prendere tutto quello che merita. Con Chiesa mi trovo benissimo, prima di tutto come ragazzo, è un amico. Ci sta aiutando in campo, è fortissimo, spero di giocare ancora tanto con lui, faremo tanti gol insieme".



ALLENAMENTI - "Abbiamo il nostro programma personale mandato dallo staff, in più aggiungo quello del mio preparatore personale. Spero di ritrovarmi presto con i miei compagni di squadra per ripartire presto".



CAPOCANNONIERE - "Lo sogno ogni giorno, ma c’è tanto da lavorare e da mangiare pane. Devo seguire la mia strada, essere concentrato nei momenti decisivi e sognare più gol possibili”.