La calciatrice della Fiorentina Women's Alia Guagni - premiata come Giocatrice dell'Anno al Gran Galà del Calcio - ha rilasciato un'intervista a La Nazione: "Sono rimasta molto stupita sia di essere fra le tre candidate che soprattutto di aver vinto, perché è sempre difficile per un difensore. Poi il premio è riferito alla stagione 2017/18, ed essendo stata per noi un’annata almeno per la prima parte non bellissima, pensavo che sarebbe stato molto difficile rivincere. Che il movimento femminile stia crescendo è indubbio, e lo si vede ogni giorno in quello che viviamo: partecipare a una serata dove ci sono questi grandi campioni che prima non sapevano niente di noi e che adesso ti chiedono come sta andando il campionato è veramente un bel segnale. Chi mi ha colpito di più? Dybala: abbiamo fatto un selfie insieme e lui mi ha fatto un po’ di domande sulla nostra stagione. É una piccola cosa, ma fino a qualche tempo fa nessuno ci avrebbe mai creduto e ti fa capire che siamo sulla strada giusta. Poi a cena ero al tavolo con Icardi, Nainggolan e i dirigenti dell’Inter: sono stati molto carini e si percepisce che un po’ tutti stanno cominciando a interessarsi a noi".