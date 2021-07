Come si legge oggi su La Nazione (Firenze), la Fiorentina aspetta di capire se dovrà salutare Lirola e Milenkovic, per poi buttarsi sul mercato sui loro sostituti designati, ovvero Davide Zappacosta e Matteo Lovato. Ma il quotidiano cita, fra le alternative, Matija Nastasic e Javi Sanchez per il ruolo di centrale e Daniel Munoz e Aaron Hickey per quello di terzino, ricordando che anche Biraghi ha attorno a sé delle voci,