Il mercato non dorme mai e nel corso della pausa per le nazionali gli scout saranno al lavoro per visionare da vicino tanti dei talenti futuri che potrebbero o meno diventare uomini mercato. La Fiorentina è da sempre attenta al calcio dell'est-Europa e fra i talenti che saranno messi sotto osservazione durante l'anno c'è Szymon Żurkowski centrocampista (attualmente infortunato) del Górnik Zabrze e della Nazionale Under 21.