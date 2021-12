Vincenzo Fiorillo, stasera tra i pali della Salernitana, commenta a Sky Sport la sconfitta 0-5 contro l'Inter: "Oggi abbiamo incontrato la squadra più in forma del campionato, il divario tra le due squadre lo conoscevamo e si è visto. Le situazioni societarie non influiscono sul risultato del campo, nel quotidiano non ci manca nulla dunque non costituisce un alibi. Chiaro, leggiamo e conosciamo cosa viene detto: aspettiamo cosa accadrà ma il nostro pensiero, finché ci verrà concesso, sarà solo il campo. E sappiamo di dover lavorare tanto per stare al passo del campionato".

LE DIFFICOLTÀ - "Non ho grande esperienza in Serie A, ero fermo dalla scorsa stagione tranne che per la Coppa Italia. Il nostro campionato è un torneo dentro il torneo, con altre 5-6 squadre: sappiamo che il divario con le prime della classe è tanto, dunque non dobbiamo scoraggiarci per certi risultati e martedì ci aspetta una gara importantissima a Udine. Abbiamo bisogno di restare attaccati il più possibile."

IN SPOGLIATOIO - "Non è la prima volta che mi trovo a fare questo tipo di campionati, seppur in altre categorie. Quello che possiamo fare noi più esperti è provare a dare l'esempio tutti i giorni, questo gruppo al di là dei limiti sta provando a dare tutto. L'unica soluzione è voltare pagina ogni settimana, lavorare e lasciarci alle spalle tutte le cose negative. Quando lotti per la salvezza non puoi permetterti di portarti strascichi. Questa piazza ha un tifo straordinario e non merita questa classifica".

RIBERY - "Esempio di grandissima umiltà, per noi è un onore giocare con un campione del genere. Lui è uno di quegli esempi di cui parlavo prima e a cui dobbiamo aggrapparci per conquistare punti nel nostro mini-torneo".