Mercoledì mattina a Roma la Conferenza dei servizi ha espresso parere positivo alla realizzazione della pista aeroportuale da 2.400 metri. Attraverso un comunicato pubblicato sul sito del Comune di Firenze - racconta ViolaNews.com - Jacopo Cellai e Mario Tenerani, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale di Forza Italia a Palazzo Vecchio, hanno commentato la notizia soffermandosi brevemente anche sul nuovo stadio della Fiorentina: “Semaforo verde per il nuovo aeroporto di Firenze. Finalmente, dopo anni di guerre interne alla sinistra che amministra da un ventennio, e nonostante la perdurante opposizione dei comuni della Piana, la nostra città avrà uno scalo degno di questo nome. Oggi è un giorno da ricordare. Forza Italia ha sempre avuto le idee chiare su questo argomento, è una nostra ormai antica battaglia. Ora avanti tutta: l’economia fiorentina è a una svolta. L’auspicio è che sia solo l’inizio di un’epoca nuova per la città, e che il prossimo passo sulla strada delle grandi opere che possono rilanciare Firenze sia la realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina”.