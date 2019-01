L'espulsione di Edimilson, la punizione concessa per il gol di Ramirez e la mancata espulsione dello stesso Ramirez, più alcune decisioni da rivedere: il 'Franchi' insorge contro Di Bello, arbitro di Fiorentina-Sampdoria, reo di aver arbitrato a favore dei blucerchiati. Il pubblico viola non ci sta e fa sentire il proprio disprezzo: "Buffone", fischi e proteste, come quelle dei calciatori gigliati in campo, Pezzella e Biraghi su tutti.