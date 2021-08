Il pubblico del Parco dei Principi ha accolto con qualche fischio la lettura delle formazioni del match tra Paris-Saint Germain e Strasburgo, nello specifico al momento dell'attaccante di casa Kylian Mbappé. Un segnale abbastanza importante di quanto la tensione stia crescendo tra le parti in merito allo stallo totale per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e ai rumors di mercato che vogliono il calciatore della nazionale francese in uscita.



Nonostante le parole eloquenti del presidente del PSG Al-Khelaifi in occasione della presentazione ufficiale di Messi, non si fermano i rumors su una possibile offerta nei prossimi giorni da parte del Real Madrid. Il club spagnolo non ha mai nascosto il suo gradimento per Mbappé e, dopo l'addio di Ramos e la cessione per 50 milioni di euro di Varane, potrebbe presto definire quella all'Arsenal di Odegaard. Da qui arriverebbero le risorse per presentare una proposta da 150 milioni per convincere il PSG a privarsi di una delle sue stelle.