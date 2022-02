Giovedì allo Stadio Maradona ci si aspettava tutt'altro epilogo. Il Napoli è stato surclassato dal Barcellona, perdendo 2-4. Risultato che elimina gli azzurri dall'Europa League. A deludere i tifosi non è stato il punteggio finale ma l'enorme differenza vista con i catalani.



Il capro espiatorio è sembrato Lorenzo Insigne. All'uscita dal campo il capitano è stato travolto dai fischi dei napoletani, con la colpa di aver battuto male un calcio d'angolo dal quale è scaturito lo 0-1 avversario. Ma è anche (e soprattutto) l'addio di fine stagione che ha deluso i supporters partenopei. In tribuna c'era il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini. Quest'ultimo ha voluto ribadire a Insigne tutta la fiducia che ripone in lui. Lo riporta oggi Il Mattino.