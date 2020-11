Il Flamengo vuole comprare Pedro a titolo definitivo. Autore di 17 gol in 29 presenze, il brasiliano, di proprietà della Fiorentina, a conquistato il Mengao che ora vuole puntare su di lui. Lo rivela Marcos Braz, presidente del club, in conferenza stampa: "L'acquisto a titolo definitivo di Pedro sarebbe importante per il Flamengo. Il nostro club farà il massimo sforzo per portare a termine questa operazione. Proveremo ad acquistarlo nonostante tutte le difficoltà economiche di questo periodo. Stiamo già parlando con la Fiorentina".