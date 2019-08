Il Flamengo fa sul serio per Mario Balotelli. Come riporta gazzetta.it, dirigenti del club brasiliano sono attesi in Italia nei prossimi giorni per incontrare l'attaccante italiano e provare a chiudere l'affare. L'ex Marsiglia si sta allenando in quel di Brescia, in attesa della chiamata giusta: il Flamengo ha messo sul piatto un biennale da 3 milioni di euro a stagione.