Arturo Vidal al Flamengo? L'ex allenatore dei brasiliani, Dorival Junior, parla del centrocampista dell'Inter ad As: "Arturo è un grande giocatore che ogni club vorrebbe avere in rosa. È un calciatore tecnico, ma ha pure quella grinta che serve per riconquistare il possesso del pallone. Un giocatore box to box, completo. Ha caratteristiche molto interessanti, dubito ci sia qualche allenatore che non lo voglia".