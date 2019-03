Luciano Spalletti a rischio dopo l’eliminazione dell’Inter in Europa League. Il derby con il Milan sarà il crocevia del suo futuro a breve termine, ma la sensazione è che a fine stagione, comunque vada, il tecnico toscano non sarà più alla guida dei nerazzurri. Ed è qui che i bookmaker fanno rientrare in gioco Antonio Conte: l’ex ct della Nazionale è in ballo anche per la panchina della Juventus, su cui però, dicono gli analisti Sisal Matchpoint, la sfida è tra la conferma di Allegri (a 2,25)e l’arrivo di Deschamps (a 2,50), mentre Conte è dato a 6,00. L’allenatore salentino ha l’Inter nel futuro secondo i trader: nella scommessa sulla sua prossima squadra (ossia, dove allenerà a partire da agosto), riporta Agipronews, i nerazzurri sono dati a 3,00. A breve giro segue il PSG, a 3,50, poi c’è la Roma, su cui Conte esercita un grande fascino a 7,50.