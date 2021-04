Che lafosse arrivata, che riguarderanno Paulo Fonseca e la rosa, si era capito da tempo. Certo è che il clamoroso 6-2 subito a Manchester contro lo United nella semifinale d'andata di Europa League alzerà la tensione in vista di un finale di stagione da vivere pensando già all'inizio della prossima. Una sorta di test per Tiago Pinto e i suoi collaboratori, che ragionano sullaProtagonista di una stagione tra luci e ombre, l'armeno è stato nella parte iniziale del campionato il trascinatore dei giallorossi, come dimostrano glimessi a referto tra tutte le competizioni. Poi, però,e hanno bloccato anche un discorso che sembrava poco più che una formalità, il suo. L'ex Arsenal e Manchester United è in scadenza a giugno, ma ha all'interno del suo contratto unao. Da allora, Tiago Pinto è pronto a ufficializzare da un momento all'altro la conferma di Henrikh, ma per farlo manca una cosa: Mino, non ha accettato questo rinnovo che, di fatto, doveva essere tacito. Con le tante questioni che stanno cambiando in casa Roma negli ultimi mesi, dalla proprietà al general manager, passando anche per l'allenatore, possibile che il procuratore voglia prima avere chiaro il piano per il futuro dei giallorossi. Che, quindi, dovranno ancora aspettare e iniziare a costruire il futuro senza sapere se ne farà parte uno dei loro calciatori più importanti.