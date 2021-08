Torna anche in questa stagione la nostra rubrica dedicata ai TOP e FLOP della Serie A. Utlizzando i voti dei nostri corrispondenti su tutti i campi del massimo campionato, per ognuna delle 38 giornate vi forniremo i migliori e i peggiori, con un occhio ovviamente anche alla classifica generale, ruolo per ruolo, che di volta in volta si determinerà.



Nella prima giornata pioggia di 4 su tanti campi fra cui spicca quello al portiere della Juventus, Szczesny, che però non è rimasto in cattiva compagnia. Deludono anche 3 attesissimi bomber fra cui spicca il 4,5 al bomber della Fiorentina e uomo mercato Dusan Vlahovic.



I FLOP DELLA PRIMA GIORNATA (MODULO 4-3-3):

Szczesny ​(Juventus) voto 4

Biraschi (Genoa) voto 4,5

Strandberg (Salernitana) voto 4,5

Vanheusden (Genoa) voto 4

Cambiaso (Genoa) voto 5

Hernani (Genoa) voto 4

Veloso (Verona) voto 4

Soriano (Bologna) voto 4,5

Osimhen (Napoli) voto 5

Vlahovic (Fiorentina) voto 4,5

Cutrone (Empoli) voto 5



Allenatore: Ballardini (Genoa) voto 4