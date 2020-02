Il Valencia crolla a Getafe ed esce sconfitto per 3-0 non dando buoni segnali in vista degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta. Protagonista in negativo Alessandro Florenzi, con l'ex-capitano della Roma che si è reso protagonista di un brutto fallo da dietro su Cucurella che gli è costato il rosso diretto al 33esimo del secondo tempo. Ecco il video della gara.