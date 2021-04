La delusione è grande così come l'amarezza per aver sprecato un ghiotta occasione.al termine della partita persa in casa contro il Manchester City, esortando il Psg a crederci nonostante un risultato che indirizza la qualificazione verso l'Inghilterra. Alessandro ha sfoderato una prestazione di grande livello che conferma il trend positivo di tutta la stagioneDagli ultimi mesi difficili a Roma, in casa sua, alla rinascita a Parigi. Florenzi non ha mollato di un centimetro, ha confermato in pieno la sua titolarità con l'Italia di Mancini eCon la chiara intenzione di viverlo da protagonista e spazzare via tutti i dubbi che avevano accompagnato la sua esperienza con Paulo Fonseca. INell'agenda del club parigino vengo prima le trattative per i rinnovi di Neymar e Mbappè, poi verrà analizzato il dossier sull'esterno romano.- Nei giorni scorsi il nome di Florenzi è stato accostato con forza all'Inter.Che, salvo colpi di scena, punterà su Florenzi anche nella prossima stagione.