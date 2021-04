Il mancino di Malinovskyi disegna traiettorie spesso imprendibili per i portieri avversari. E fa sognare una squadra, l'Atalanta, che sembra ormai aver superato definitivamente la nostalgia per il Papu Gomez, passato al Siviglia nel mercato di gennaio. Affamato, determinato, tuttofare.Mezzala per avere una soluzione in più sulla costruzione dal basso, trequartista per sfruttare quel cannone che ha al posto del piede sinistro. Malinovskyi è un talento in fase di decollo e si candida a diventare il prossimo uomo mercato dell'Atalanta.Già la scorsa estate l'Inter aveva pensato a Malinvoskyi senza però presentare un'offerta ufficiale.per il ventisettenne nazionale ucraino che negli ultimi mesi è diventato un giocatore maturo sia dal punto di vista tecnico che tattico.Ruslan è diventato sempre più decisivo e pronto a vincere nuove sfide come gli è già capitato diverse volte nel corso della sua carriera.