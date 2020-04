Alessandro Florenzi, esterno del Valencia, di proprietà della Roma, è stato protagonista di una diretta Instagram con Fabio Cannavaro: "Il Valencia? Un'esperienza che sentivo di fare. Se me lo avessi chiesto a giugno scorso no, ma è stata una buona opportunità. Mi godrò questa esperienza dal primo all’ultimo giorno. Poi Dio vede e provvede, senza nessun tipo di problema. Questa esperienza mi ha aperto ancora di più su quello che potrò volere o no nel futuro. Con la Roma mi sono lasciato in rapporti buonissimi, Fonseca è bravissimo come allenatore e come uomo ancora di più, tatticamente poi è molto preparato".