È scaduto a mezzanotte il termine per il riscatto di Alessandro Florenzi da parte del PSG. Alessandro Lucci, manager del calciatore, e Leonardo si sono incontrati per decidere del futuro dell’ex capitano giallorosso e la strategia da tenere con la Roma, a cui però non è arrivata nessuna proposta ufficiale. La trattativa è quindi destinata a continuare anche oltre la scadenza, come è successo per il rinnovo di Mkhitaryan, con il PSG che proverà con un’offerta leggermente più bassa rispetto ai 9 milioni pattuiti. Dovrà essere poi la Roma a decidere se accettare o se cercare un’altra soluzione per l’esterno azzurro.