L'Inter vuole capire se ci sono margini di manovra per arrivare ad Alessandro Florenzi. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport



“Con l’agente Lucci ci sono stati diversi incontri nelle ultime settimane, magari per mettere a punto la strategia migliore. Oppure anche per capire i reali margini per arrivare ad Alessandro Florenzi, altro suo assistito, per cui Spalletti stravede. Florenzi con la Roma sta discutendo il rinnovo contrattuale ma le parti oggi sembrano ancora distanti, anche se la prossima settimana si incontreranno nuovamente. Si è sempre detto che la priorità di Florenzi è quella di rimanere nella Capitale. Ma qualora qualcosa andasse storto, l’Inter non vuole farsi trovare impreparata”.