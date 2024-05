Florenzi saluta Pioli: "Grazie all'uomo che pochi conoscono"

Tra i tanti messaggi con i quali i giocatori del Milan hanno voluto salutare Stefano Pioli non è mancato quello di. Il giocatore cresciuto nella Roma ha dedicato all'allenatore un post sul suo profilo Instagram col quale l'ha voluto ringraziare pubblicando una foto con Pioli lanciato in aria da tutti i giocatori rossoneri: "GRAZIE MISTER! Grazie per tutto quello che hai dato al Milan, al gruppo e a me., e che ho avuto il privilegio di vivere da vicino. In bocca al lupo per le nuove tappe della tua vita! Grazie Mister...".

- Florenzi è sempre stato uno dei jolly di Pioli, uno di quei giocatori che dove li metti stanno.. Un tuttofare che nel 2023/24 ha totalizzato quaranta presenze considerando tutte le competizioni, segnando un gol contro il Genoa col quale ha fatto anche uno dei sette assist stagionali.