Lukaku, che incubo: 2 gol annullati e altri 2 sbagliati un anno dopo la finale di Champions persa con l'Inter

AFP via Getty Images

a Euro 2024. A sorpresa il suo Belgio perde con la Slovacchia di un altro ex calciatore dell'Inter: Milan Skriniar. Il centravanti ha sulla coscienza almeno un paio di chiare occasioni da rete sbagliate a tu per tu con il portiere Martin Dubravka nei primissimi minuti della gara sul risultato parziale di 0-0, prima del gol-partita segnato al 7' da Ivan Schranz su assist di Juraj Kucka. Poi nella ripresa Lukaku va in rete a porta vuota su sponda aerea di Amadou Onana, ma il suo gol viene annullato dal Var per fuorigioco. Il copione si ripete nel finale a pochi minuti dal novantesimo, quando Lukaku mette dentro la palla dell'1-1, ma il gol viene annullato per un fallo di mano del neo-entrato Lois Openda, autore dell'assist.

- Un anno e una settimana fa, il 10 giugno 2023, lo stesso Lukaku sprecò due palle-gol nel finale della finale di Champions League persa 1-0 dall'Inter contro il Manchester City. Poi l'addio ai nerazzurri, la trattativa sfumata con la Juventus, il no ai soldi dell'Arabia Saudita e il prestito alla Roma. Dove in questa stagione ha segnato 21 gol in 47 presenze: un ruolino di marcia che non è bastato per convincere il club giallorosso (non qualificato alla prossima Champions League) a riscattarlo. Cosìnel caso in cui dovesse fallire l'assalto all'olandese Joshua Zirkzee del Bologna.