Alessandro Florenzi torna a parlare di Francesco Totti. Il terzino, attualmente in prestito al Valencia, questo pomeriggio ha partecipato ad una diretta Instagram con l’imitatore Gianfranco Butinar. Il classe ’91 ha parlato dell’ex capitano della Roma ma anche dell’attuale c.t. dell’Italia Roberto Mancini. Queste le sue parole: "Francesco è un comico, è un comico mancato. Non puoi non ridere ogni volta che parla. Ogni volta che parlo con lui so che c’è la battuta, ti ammazzi dal ridere tutte le volte che parli con lui. Ci ho parlato un po’ di giorni fa e mi stavo sentendo male. E’ un genio, non ci sono altre cosa da dire. Era un genio in campo e lo è fuori”.





MANCINI - “Ovviamente oltre alla bravura di come ci fa giocare, è la gestione del gruppo. Sulla gestione del gruppo ha colpito proprio secondo me. Ma tutti se tu senti dal primo all’ultimo ti dicono questo".