. Rientrato dal prestito al, dove ha messo insieme 36 presenze, segnando anche 2 gol, l'esterno dell'campione d'Europa ha deciso: nella sua testa ci sono solo i rossoneri. Alessandro, procuratore dell'ex, sta lavorando per la fumata bianca, ma Maldini e Massara devono aspettare i giallorossi.- Sì, perché al momento le forze dellasono concentrate sulla ricerca del dopo, cona Londra per provare a portare un nuovo numero 9 a José. Poi verrà approfondito il discorso Florenzi, col Milan che lavora al prestito con diritto di riscatto mentre i capitolini vorrebbero l'inserimento dell'obbligo di riscatto, per una cifra complessiva da 6 milioni di euro circa. Si lavora, in attesa di Tiago Pinto.