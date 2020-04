Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport, Antonio Floro Flores ha ricordato il suo mancato passaggio alla Juventus: “Ero giovane, fossi andato alla Juventus, magari avrei avuto una carriera migliore, ma non avrei giocato titolare. Non rinnego quella scelta. L’unica decisione affrettata l’ho presa per colpa di Guidolin, ai tempi dell’Udinese. Non andavamo d’accordo, scappai da lui e accettai l’offerta del Granada. Furono sei mesi difficili e tornai al Genoa. Il Sassuolo? Un raggio di luce in un periodo buio. Sarò sempre grato al presidente Squinzi, uomo d’altri tempi. Mi sono sempre chiesto cosa c’entrasse con il mondo del calcio. Ricordo che, dopo il 7-0 con l’Inter anziché urlarci contro per la sconfitta, ci sorrise. Era dispiaciuto, non per il risultato, ma perché avevamo perso contro l’Inter: era un grande tifoso del Milan. Sognava di portare il Sassuolo in Europa e ci è riuscito”.​