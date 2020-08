Il futuro di Seko Fofana è in Francia: è fatta per il trasferimento al Lens del centrocampista ivoriano, come riferito da Sky Sport è stato trovato l'accordo con l'Udinese e nelle prossime 24 ore il classe '95 sosterrà le visite mediche di rito. Il Lens verserà al club friulano circa 15 milioni di euro, bonus compresi, per il cartellino di Fofana.