Foggia-Casertana: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Laparte dallodove si sfidanonell'anticipo del venerdì. I pugliesi sono reduci da un buon momento di forma, nonostante il ko di, e sonoin classifica. Sta facendo meglio la, e in piena lotta per i posti che contano. La gara si giocherà venerdì 5 aprile con fischio d’inizio alle• Partita: Foggia-Casertana• Data: venerdì 5 aprile 2024• Orario: 20:45• Canale TV: Sky Sport 252

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Foggia - Casertana in diretta su DAZN

GUARDA SU SKY SPORT

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Foggia - Casertana in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

• Streaming: Sky Go, NOWL'anticipo del girone C sarà in diretta televisiva su Sky e, più precisamente, sul canale Sky Sport 252. Foggia-Casertana sarà anche in streaming su Sky Goe NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky. In questo caso basterà sottoscrivere il pacchetto 'Sport’.

La telecronaca del match sarà a cura di Sabino Palermo.(3-4-3): Perina; Ercolani, Riccardi, Rizzo; Salines, Odjer, Tascone, Vezzoni; Rolando, Gagliano, Millico.(3-4-3): Vannucchi, Luciani, Miceli, Riggio, Ladinetti, Calvano, Zonta, Panico, Kanouté, Fabbro, Bifulco.