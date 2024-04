Salernitana-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Salernitana-Sassuolo, calcio d'inizio allo stadio Arechi di Salerno alle ore 20.45 di venerdì 5 aprile 2024 è l'anticipo che apre la 31esima giornata della Serie A 2023/24. A 8 giornate dalla fine questo è un autentico scontro diretto per la zona salvezza con i padroni di casa di Stefano Colantuono che sono ultimissimi e lontani 11 punti dal 17esimo posto e non trovano una vittoria in campionato addirittura da 30 dicembre contro il Verona. Il penultimo posto è invece occupato dai neroverdi di Davide Ballardini che però sono soltanto a -1 dall'ultima piazza valida per la permanenza in Serie A presidiata dal duo Frosinone-Empoli.

Partita: Salernitana-Sassuolo

Data: venerdì 5 aprile 2024

Orario: 20.45

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Salernitana-Sassuolo, calcio d'inizio allo stadio Arechi di Salerno alle ore 20.45 di venerdì 5 aprile 2024 sarà visibile in diretta tv su DAZN scaricando l'app su una smart tv compatibile oppure utilizzando una console PlayStation e XBox o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In streaming la gara sarà visibile su pc, smartphone e tablet sempre attraverso l'app di DAZN. Chi è abbonato a DAZN e Sky, infine, attivando Zona DAZN, potrà inoltre vedere Salernitana-Sassuolo in tv sul canale numero 214 di Sky.

La telecronaca su Dazn di Salernitana-Sassuolo sarà affidata ad Alberto Santi con la seconda voce e commento tecnico affidato a Manuel Pasqual.SALERNITANA (4-4-2): Costil; Sambia, Manolas, Pirola, Zanoli; Tchaouna, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva; Weissman. All. Colantuono.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.