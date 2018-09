"Ho trovato e lascio una società con i conti a posto, che non ha debiti e che è in regola con stipendi e contributi". Il commiato di Nicola Giannetti, che lascia l'incarico di Commissario giudiziale assegnatoli 6 mesi fa dal PM Storari, è zucchero per il Foggia: "Il giudice, basandosi sulla nostra relazione, ha inteso chiudere il periodo commissariale, ora il Foggia torna ad essere gestito dalla proprietà".



Torna presidente Lucio Fares, indicato dai proprietari: i fratelli Franco e Fedele Sannella. Nel nuovo consiglio d'amministrazione ci sono anche Arcuri e Varraso.