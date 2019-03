Foggia-Cosenza 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 22' Dermaku aut.



Foggia (3-4-1-2): Leali; Billong; Martinelli; Ranieri; Zambelli; Agnelli; Greco (70' Ngawa); Kragl; Galano (62' Marcucci), Chiaretti (80’ Mazzeo); Iemmello. All. Padalino.



Cosenza (3-5-2): Perina; Capela, Dermaku, Legittimo; Baez, Mungo (72' Bruccini), Palmiero, Garritano (68' Sciaudone), D'Orazio; Tutino, Maniero (54' Litteri). All. Braglia.



Arbitro: Maggioni di Lecco



Ammoniti: 27’ Legittimo (C), 29’ Kragl (F), 33’ Agnelli (F), 90’ Leali (F)