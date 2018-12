Foggia-Cremonese 3-1 (primo tempo 3-1)



Marcatori: 14' Mazzeo (F), 22' Paulinho (C), 39' Kragl (F), 42' Iemmello (F)



Foggia (3–5-2): Bizzarri, Ranieri, Martinelli, Tonucci, Kragl, Busellato (77' Rubin), Agnelli, Gerbo, Zambelli (72' Cicerelli), Mazzeo, Iemmello (85' Galano). All. Pavone.



Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia, Mogos, Marconi, Claiton, Migliore, Greco, Arini, Boultam (84' Emmers), Castrovilli (69' Perrulli), Carretta (51' Stefezza), Paulinho. All. Rastelli.



Arbitro: Rapuano



Ammoniti: 11' Martinelli (F), 23' Boultam (C), 59' Zambelli (F), 71' Perrulli (C), 79' Migliore (C), 87' Emmers (C)’, 90+4' Tonucci (F)