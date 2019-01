Foggia-Crotone 0-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 7' Rohden, 14' Zanellato



Foggia (3-4-1-2): Noppert; Tonucci (45' Loiacono), Martinelli, Boldor; Zambelli (21' Greco), Gerbo, Agnelli, Kragl; Deli (65' Chiaretti); Iemmello, Mazzeo. All. Padalino.



Crotone (4-4-1-1): Cordaz; Sampirisi, Vaisanen, Spolli (56' Curado), Golemic; Firenze, Rohden (71' Molina), Barberis, Zanellato; Machach (69' Kargbo); Simy. All. Stroppa.



Arbitro: Pezzuto di Lecce.



Ammoniti: 36' Rohden (C), 42' Kragl (F), 80' Zanellato (C)